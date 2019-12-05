Самолеты из Симферополя начнут летать в Воронеж

«Рейсы между Симферополем и Воронежем на комфортабельных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200 по средам и субботам будет выполнять авиакомпания „РусЛайн“. Время в пути составит около двух часов», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что летом 2019 года самолеты этой авиакомпании уже делали по два рейса в неделю из Симферополя в Воронеж. Теперь прямое воздушное сообщение вновь появится между городами.

Среди направлений полетов из аэропорта Симферополь в нынешнем осеннее-зимнем сезоне Воронеж станет тринадцатым.