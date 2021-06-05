Самолет путешественника из США приземлился на Сахалине

В аэропорту Южно-Сахалинска в субботу приземлился самолет американского путешественника с японскими корнями Маеды Шинджи. Об этом сообщили на странице воздушной гавани в Instagram.

Маеда Шинджи посадил в Южно-Сахалинске свой легкомоторный самолет Beechcraft 35 Bonanza, на котором он отправился в кругосветное путешествие. Он посвятил его детям во всем мире.

Шинджи отправился в свой первый полет в 2005 году. До Сахалина он долетел за 36 дней. Начав свое путешествие с США, он уже успел побывать в Канаде, Гренландии, Исландии, Франции, Греции, Египте, Бахрейне, Пакистане, Индии, Шри-Ланке, Тайланде, на Филиппинах, в Южной Корее и Японии. А сегодня его гостеприимно встречали в России.

Дальше путешественник полетит в Магадан. А оттуда отправится обратно домой в Штаты.

На фотографиях, размещенных на странице аэропорта, можно заметить, что отважный пилот по прилете в Россию носил медицинскую маску. В комментариях пользователи интересуются, сделал ли он прививку.

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