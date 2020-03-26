Самолет «Победы» приземлился в Дубае для вывоза туристов. Ранее ОАЭ запрещали посадку

Ранее Минтранс России заявил, что ОАЭ выдали разрешение «Аэрофлоту», «Победе», S7, iFly и «Икару» на вывозные рейсы.

Накануне власти Объединенных Арабских Эмиратов аннулировали «Победе» выданное ранее разрешение на вывоз российских туристов из Дубая. Вылететь в тот день собирались 189 пассажиров. Из-за запрета на посадку самолет вынужденно сел в Махачкале. Перевозчик обратился за помощью в российский МИД.

В начале марта в ОАЭ коронавирус обнаружили у нескольких россиян — трех велогонщиков и двух сотрудников команды «Газпром-РусВело», прилетевших в страну на соревнования. Остальные члены команды смогли вернуться на родину после 14-дневного карантина в отеле.

Всего более тысячи россиян застряли в ОАЭ после того, как страна закрыла авиасообщение из-за эпидемии коронавируса. «360» собрал их истории.