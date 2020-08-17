Самоизоляцию для приезжающих отменили в Кузбассе

Власти Кемеровской области отменили двухнедельный карантин для всех граждан, которые прибыли в регион, и закрыли все контрольно-пропускные пункты на границе субъекта.

Ранее работники КПП выдавали предупреждения об обязательной самоизоляции граждан. Уточняется, что регион открывает обычное автобусное сообщение с другими субъектами нашей страны, информирует «ФедералПресс».

Также возобновляется курсирование электричек по направлениям Тайга — Томск и Новокузнецк — Новосибирск. Еще в Кузбассе ослабили меры для местных курортов. Горнолыжные комплексы и санатории могут размещать у себя гостей из любых регионов России.

За прошедшие сутки в области выявили 96 новых пациентов с COVID-19. В целом за весь период врачи зарегистрировали 5215 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 3499 человек, скончались 37 местных жителей.