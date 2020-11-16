Самоизоляция и $16 тысяч на счету. Таиланд назвал условия для въезда туристов

Отдых в Таиланде во время пандемии влетит путешественникам в копеечку. Власти страны открыли границы для туристов, но ввели определенные условия для въезда. Позагорать на пляже смогут только обладатели 1,2 миллиона рублей на банковском счете.

Чтобы поехать в Таиланд туристам первым делом необходимо сдать ПЦР-тест на коронавирус, пишет портал Travel off Path. Исследование нужно сдать в течение 72 часов до полета, а результат должен быть только отрицательным. После прибытия в Таиланд будет сделан еще один тест на COVID-19. Если вторые анализы покажут наличие инфекции, туриста отправят в государственную больницу на карантин.

Для въезда в страну на банковском счете должно быть не менее 16,3 тысяч долларов (более 1,2 миллиона рублей). Кроме того, путешественнику потребуется оформить страховку на сумму не менее 100 тысяч долларов. Она нужна для покрытия расходов при лечении COVID-19. По туристической визе типа TR находиться в Таиланде можно 60 дней, а затем продлить срок пребывания еще на 30 дней.

Несмотря на открытие границ, российским туристам пока въезд в Таиланд закрыт. Россия еще не включена в список стран с благоприятной эпидемической обстановкой.