Сайт со списком безопасных туробъектов запустили в Турции

В рамках запущенной в Турции программы «Сертификация безопасного туризма» Минкульт страны представил веб-сайт, который позволяет в реальном времени отслеживать выдачу разрешений на работу туристическим объектам.

О новых мерах безопасности сказано в пресс-релизе ведомства, который поступил в распоряжение ТАСС.

«Они будут учитываться в широком спектре услуг: перевозке туристов, их размещении, состоянии здоровья персонала и гостей. Полная информация о программе, которая гарантирует всем гостям спокойствие на протяжении всего их отпуска в Турции, доступна на сайте Агентства по продвижению и развитию туризма Турции на турецком, английском, немецком и русском языках», — говорится в сообщении.

В список вошли отели, рестораны и туристические автобусы, получившие сертификат безопасности.

Программа «Сертификация здорового туризма» была представлена послам 60 стран. В том числе, представителю России Алексею Ерхову.

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой в обращении к зарубежным дипломатам подчеркнул, что новая программа должна напомнить туристам, что их ждут в стране после возобновления международного авиасообщения.

«Мы видим, что предпринимаемые нами меры произвели впечатление на наших гостей, а это еще раз подтверждает целесообразность программы «Сертификации здорового туризма», — заявил глава ведомства.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин предположил, что международный туризм будет возобновлен в третьем квартале текущего года.