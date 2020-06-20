    20 июня 2020, 22:57

    Сайт со списком безопасных туробъектов запустили в Турции

    Анастасия Кукова

    В рамках запущенной в Турции программы «Сертификация безопасного туризма» Минкульт страны представил веб-сайт, который позволяет в реальном времени отслеживать выдачу разрешений на работу туристическим объектам.
    Сайт со списком безопасных туробъектов запустили в Турции

    О новых мерах безопасности сказано в пресс-релизе ведомства, который поступил в распоряжение ТАСС.

    «Они будут учитываться в широком спектре услуг: перевозке туристов, их размещении, состоянии здоровья персонала и гостей. Полная информация о программе, которая гарантирует всем гостям спокойствие на протяжении всего их отпуска в Турции, доступна на сайте Агентства по продвижению и развитию туризма Турции на турецком, английском, немецком и русском языках», — говорится в сообщении.

    В список вошли отели, рестораны и туристические автобусы, получившие сертификат безопасности.

    Программа «Сертификация здорового туризма» была представлена послам 60 стран. В том числе, представителю России Алексею Ерхову.

    Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой в обращении к зарубежным дипломатам подчеркнул, что новая программа должна напомнить туристам, что их ждут в стране после возобновления международного авиасообщения.

    «Мы видим, что предпринимаемые нами меры произвели впечатление на наших гостей, а это еще раз подтверждает целесообразность программы «Сертификации здорового туризма», — заявил глава ведомства.

    Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин предположил, что международный туризм будет возобновлен в третьем квартале текущего года.