Сайт со списком безопасных туробъектов запустили в Турции
О новых мерах безопасности сказано в пресс-релизе ведомства, который поступил в распоряжение ТАСС.
«Они будут учитываться в широком спектре услуг: перевозке туристов, их размещении, состоянии здоровья персонала и гостей. Полная информация о программе, которая гарантирует всем гостям спокойствие на протяжении всего их отпуска в Турции, доступна на сайте Агентства по продвижению и развитию туризма Турции на турецком, английском, немецком и русском языках», — говорится в сообщении.
В список вошли отели, рестораны и туристические автобусы, получившие сертификат безопасности.
Программа «Сертификация здорового туризма» была представлена послам 60 стран. В том числе, представителю России Алексею Ерхову.
Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой в обращении к зарубежным дипломатам подчеркнул, что новая программа должна напомнить туристам, что их ждут в стране после возобновления международного авиасообщения.
«Мы видим, что предпринимаемые нами меры произвели впечатление на наших гостей, а это еще раз подтверждает целесообразность программы «Сертификации здорового туризма», — заявил глава ведомства.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин предположил, что международный туризм будет возобновлен в третьем квартале текущего года.