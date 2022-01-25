Сайт kp.ru запустил голосование за лучший туристический маршрут России

Сайт kp.ru предлагает принять участие в голосовании за лучшие туристические маршруты России. Голосование станет первым этапом премии «Маршрут построен» — совместного проекта медиагруппы «Комсомольская правда» и Федерального агентства по туризму РФ.

Среди претендентов — турфирмы, транспортные компании, отели и санатории, организаторы маршрутов и целые регионы. Проголосовать можно в 15 номинациях, среди них такие номинации как «Гастрономический маршрут года», «Место силы», «Событие года», «Зеленый маршрут» и другие.

Проголосовать можно до 31 марта 2022 года, до 12:00 по московскому временина сайте премии «Маршрут построен». После этого из победителей голосования лучших будет выбирать жюри.