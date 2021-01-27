27 января 2021, 18:28
S7 снова начнет перевозить пассажиров по трем иностранным направлениям
Авиакомпания S7 Airlines возобновит рейсы в Испанию, Германию и Болгарию. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на компанию.
По данным «Газеты.ru», с 19 февраля по понедельникам начнут летать чартеры из Москвы в Малагу, а по вторникам — из Москвы в Берлин. С 28 марта по воскресеньям возобновится рейс из Москвы в болгарский Бургас.
«К перевозке на данных рейсах будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих ограничений», — уточнили в компании.