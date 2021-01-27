S7 снова начнет перевозить пассажиров по трем иностранным направлениям

По данным «Газеты.ru», с 19 февраля по понедельникам начнут летать чартеры из Москвы в Малагу, а по вторникам — из Москвы в Берлин. С 28 марта по воскресеньям возобновится рейс из Москвы в болгарский Бургас.

«К перевозке на данных рейсах будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих ограничений», — уточнили в компании.