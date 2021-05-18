S7 отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезона

Российская авиакомпания S7 Airlines отменила все рейсы в Турцию до конца летнего сезона 2021 года. Такое решение она приняла из-за неопределенности по этому направлению в связи с пандемией. Однако компания готова возобновить продажи билетов, как только ситуация нормализуется.

Об этом РИА «Новости» сообщила представитель компании.

«S7 Airlines отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезона — 2021, поскольку по данному направлению сохраняется неопределенность. Мы будем готовы возобновить продажи, как только эпидемиологическая обстановка нормализуется, а авиасообщение будет восстановлено», — процитировало агентство слова собеседницы.

17 мая «Аэрофлот» сообщил, что отменил практически все рейсы в Турцию. Компания сохранила только два рейса — такое количество разрешено оперативным штабом. Билеты на остальные самолеты продавать прекратили, чтобы не создавать пассажирам дискомфорт возможными отменами перелетов.

В компании уточнили, что готовы возобновить авиасообщение с Турцией с разрешения оперштаба. Ограничение на количество рейсов из России в Турцию ввели 15 апреля из-за ухудшения эпидемической ситуации.