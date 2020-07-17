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    17 июля 2020, 10:58

    Рыжий из «Иванушек» пожаловался на избыток туристов в Сочи

    Анастасия Кременчугская

    Андрей Григорьев-Аполлонов, участник группы «Иванушки International», свой отпуск проводит в родном городе. Он доволен отдыхом, даже сравнил Сочи с зарубежным курортом. Однако пожаловался на избыток туристов. Об этом сообщил сайт «Живая Кубань».

    Сайт «Утро.ру» написал, что издание опубликовало видео с исполнителем, находящимся в Сочи. На записи музыкант сравнил Сочи с Монако, где «все есть»: «Люди кайфуют, танцуют, получают удовольствие от теплейшего и чистого моря».

    «Здесь прекрасно, приезжайте ко мне в гости. Единственное, вас реально много. Все рванули в Сочи», — подчеркнул рыжий из «Иванушек».

    Ранее стало известно о том, что приехавшие в Сочи туристы перестали помещаться на пляжах. Очевидцы говорят, что такую картину можно наблюдать повсеместно: в этом году на отечественные курорты приехало «огромное количество туристов».

    Местные жители при этом добавили, что люди просто «не знают места»: по их словам, на пляжах на окраинах курорта пока свободнее, также людей гораздо меньше в Лазаревском, Геленджике и Кабардинке.