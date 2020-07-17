Рыжий из «Иванушек» пожаловался на избыток туристов в Сочи

Сайт «Утро.ру» написал, что издание опубликовало видео с исполнителем, находящимся в Сочи. На записи музыкант сравнил Сочи с Монако, где «все есть»: «Люди кайфуют, танцуют, получают удовольствие от теплейшего и чистого моря».

«Здесь прекрасно, приезжайте ко мне в гости. Единственное, вас реально много. Все рванули в Сочи», — подчеркнул рыжий из «Иванушек».

Ранее стало известно о том, что приехавшие в Сочи туристы перестали помещаться на пляжах. Очевидцы говорят, что такую картину можно наблюдать повсеместно: в этом году на отечественные курорты приехало «огромное количество туристов».

Местные жители при этом добавили, что люди просто «не знают места»: по их словам, на пляжах на окраинах курорта пока свободнее, также людей гораздо меньше в Лазаревском, Геленджике и Кабардинке.