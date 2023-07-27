Путешествия 27 июля 2023, 19:19 Russia Discovery: турпоток на Кольский полуостров вырос почти в 1,5 раза

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Кольский полуостров в 2023 году набирает туристическую популярность. Об этом в пресс-центре НСН рассказал генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов.

Он рассказал, что количество туристов, которые приезжают в Териберку, выросло в 1,5 раза. Кроме того, путешественники стали больше интересоваться Дагестаном. Турпоток в республику увеличился на 33%. Замыкает тройку туристических лидеров Ямал.

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«Сейчас очень многие туристы предпочитают самостоятельные поездки, без помощи туроператоров. В родной стране это организовать гораздо проще», — подчеркнул эксперт.

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