Путешествия 31 марта 2024, 01:54 Румыния начнет выдавать шенгенские визы россиянам РИА «Новости»

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Румыния с 31 марта начнет оформлять шенгенские визы российским гражданам на срок до 90 дней. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сотрудников румынского посольства.

По данным агентства, заявление на визу можно будет подать в консульствах Румынии в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Единые визы позволят россиянам въезжать в Шенгенскую зону на срок до 90 дней в течение 180-дневного периода.

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При этом визы, выданные до 31 марта, можно использовать для въезда только в Румынию. Румынская виза с несколькими въездами позволяет также путешествовать в Болгарию и на Кипр.

Ранее стало известно, что Болгария с 1 апреля начнет выдавать российским туристам шенгенские визы вместо национальных. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России. При этом, краткосрочные визы, выданные Болгарией, не позволят свободно путешествовать по Европе.