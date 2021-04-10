Руководитель турфирмы назвал возможный ущерб от предполагаемого закрытия Турции

Генеральный директор директор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин прокомментировал «360» вероятное закрытие границ с Турцией. Он пояснил, что это очень нежелательно.

Эксперт пояснил, что туристической отрасли это нанесет серьезный ущерб.

«Сейчас летает около 120–130 рейсов в неделю из России в Турцию, а на майские праздники эта цифра, наверное, перевалит за 150. Это примерно 25–30 тысяч человек в неделю, а на майские — 40–50 тысяч. Это достаточно большой поток, в месяц сотни тысяч туристов получается», — рассказал он.

Ромашкин уточнил, что для турецкой туриндустрии это один важнейших каналов, потому что кроме России всего пара стран отправляет туристов к ним.

«Россияне дают 60–70% всех туристических прибытий. Турция на нас рассчитывала: открывала отели, проводила всякие антиковидные мероприятия, идет вакцинация работников туриндустрии. Нашим компаниям это тоже нанесет ущерб. Это возможность для туроператоров начать что-то зарабатывать после карантина в прошлом году. У нас куча перенесенных с 2020 года обязательств перед туристами. Многие из них должны быть исполнены именно в форме поездки. Многие перенесли на этот год. Если сейчас мы прикроем Турцию, туристам придется второй год подряд менять свои планы», — рассказал эксперт.