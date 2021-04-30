РСТ не поддержал идею обложить налогом туристов

Вводить дополнительный налог для россиян, которые выезжают на отдых за границу, не стоит. Предложение губернатора Приморского края Олега Кожемяко не поддержал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

«Российский союз туриндустрии это предложение категорически не поддерживает, потому что у нас потребитель и так практически не имеет лишних средств на отдых», — отметил он.

Тем более для внутреннего туризма уже приняты некоторые меры стимуляции, например, кешбэк и национальная программа. По мнению Барзыкина, взимать сбор за выезд и право перемещения в России неприемлемо.

«Да, у нас дефицит платежного баланса, мы много вывозим и мало тратим внутри страны. Но что же теперь, запретить выезд из страны? Тогда вообще все будут отдыхать только в России», — сказал вице-президент РСТ.

В Японии и Танзании «выездной сбор» успешно действует, но в России подобная практика не приживется, сообщила «Политика Сегодня». Лучше популяризировать внутренний туризм не административными мерами, а развитием инфраструктуры, считает Барзыкин. Сейчас к принятию гостей полностью готовы только Черноморское побережье и несколько городов-миллионников.

К тому же, отечественная авиация зарабатывает на международных авиаперевозках. Если ввести налог, их заработок сильно сократится.

Правительство России не пойдет на меры, предложенные Кожемяко, уверен вице-президент. Он призвал искать «более достойные» методы развития внутреннего туризма.