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    30 апреля 2021, 15:30

    РСТ не поддержал идею обложить налогом туристов

    Алена Макаренко

    Вводить дополнительный налог для россиян, которые выезжают на отдых за границу, не стоит. Предложение губернатора Приморского края Олега Кожемяко не поддержал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

    РСТ не поддержал идею обложить налогом туристов

    «Российский союз туриндустрии это предложение категорически не поддерживает, потому что у нас потребитель и так практически не имеет лишних средств на отдых», — отметил он.

    Тем более для внутреннего туризма уже приняты некоторые меры стимуляции, например, кешбэк и национальная программа. По мнению Барзыкина, взимать сбор за выезд и право перемещения в России неприемлемо.

    «Да, у нас дефицит платежного баланса, мы много вывозим и мало тратим внутри страны. Но что же теперь, запретить выезд из страны? Тогда вообще все будут отдыхать только в России», — сказал вице-президент РСТ.

    В Японии и Танзании «выездной сбор» успешно действует, но в России подобная практика не приживется, сообщила «Политика Сегодня». Лучше популяризировать внутренний туризм не административными мерами, а развитием инфраструктуры, считает Барзыкин. Сейчас к принятию гостей полностью готовы только Черноморское побережье и несколько городов-миллионников.

    К тому же, отечественная авиация зарабатывает на международных авиаперевозках. Если ввести налог, их заработок сильно сократится.

    Правительство России не пойдет на меры, предложенные Кожемяко, уверен вице-президент. Он призвал искать «более достойные» методы развития внутреннего туризма.