Рождественские авиарейсы запустят из Санкт-Петербурга в Германию

Рождественские авиарейсы из Санкт-Петербурга в немецкий город Франкфурт-на-Майне запустит авиакомпания Lufthansa. Об этом сообщили на официальной странице аэропорта Пулково в социальной сети «ВКонтакте».

В целом будет выполнено четыре рейса. Пассажиры смогут отправиться в Германию 19, 22, 26 и 29 декабря. Время вылета — 19:00. Уточняется, что работать на направлении будут лайнеры Airbus 320, пишет ИА «Невские новости».

Желающие посетить Франкфурт-на-Майне уже могут забронировать билеты. Помимо прочего, в числе новых зимних направлений аэропорта Пулково города Грозный, Анапа и Геленджик.