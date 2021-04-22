«Роза Хутор» посетили зимой более 900 тысяч туристов
Горнолыжный курорт «Роза Хутор» на Красной Поляне посетили более 900 тысяч гостей за зимний сезон. Об этом сообщила «Юга.ру».
Горнолыжный сезон на курорте стартовал 25 декабря 2020 года и завершился 18 апреля 2021-го. За это время на «Роза Хуторе» отдохнули более 900 тысяч туристов — почти как три года назад.
Загрузка отелей составила в среднем около 70%, а во время новогодних праздников и школьных каникул достигла предела. Помимо этого, увеличилось количество индивидуальных бронирований. А еще на 45% возросло количество бронирований по гибким возвратным ценам.
Главное событие прошедшего сезона — запуск 30-й канатной дороги «Вероника» на Южном склоне с кабинками вместимостью до 10 человек. А новый гондольный подъемник от австрийской компании Doppelmayr сократил очереди на посадку в популярной для катания зоне.
Кроме того, по сравнению с прошлым сезоном на курорте на 50% увеличилось число гостей, воспользовавшихся единым ски-пассом. Это разрешение на пользование подъемником купили 20 тысяч 150 человек. Выросла и доля онлайн-продаж — в интернет-магазине курорта приобрели на 29% больше ски-пассов, чем за сезон 2019/2020.
Самый популярный аттракцион курорта в этом сезоне — родельбан. Это управляемые двухместные сани, которые двигаются по специальной конструкции с поворотами и виражами. Они развивают скорость до 40 километров в час.
Туристы больше интересовались катанием по вечерам, услугам проката оборудования и ледового катка. Впервые в зимнем сезоне в стоимость прогулочных билетов включили посещение этнопарка «Моя Россия».