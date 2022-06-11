Ростуризм заявил, что Россия останется на международной туристической арене

Россия останется на международной туристической арене, несмотря на выход из Всемирной туристской организации. Об этом заявила лава Ростуризма Зарина Догузова.

«По поводу выхода из Всемирной туристской организации. Россия остается на международной туристической арене. Мы по-прежнему открыты к диалогу со всеми странами и будем продолжать сотрудничество с нашими зарубежными коллегами», — написала Догузова в своем Telegram-канале.

Она добавила, что Россия будет и дальше развивать как внутренний, так и международный туризм. Страна всегда открыта для гостей из других стран.

«По многим популярным зарубежным направлениям отдыха наших граждан мы находимся на постоянной связи с нашими коллегами, поддерживаем хорошие рабочие контакты. Совместно решаем все возникающие в текущих условиях сложности», — заключила глава Ростуризма.

Ранее МИД России предложил вывести страну из Всемирной туристской организации. Правительство одобрило эту инициативу. Как пояснил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, у страны нет необходимости номинально присутствовать в организации.