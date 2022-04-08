Ростуризм усилит контроль за ценами и качеством услуг на курортах перед сезоном отпусков

Ростуризм усилит контроль за ценами и качеством услуг на российских курортах. Меры будут приняты в преддверии летнего туристического сезона по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ведомства.

«Ростуризм совместно с ФАС России и Роспотребнадзором усиливают мониторинг цен и случаев недобросовестного поведения субъектов туристической отрасли. Также будет повышено внимание к качеству оказываемых на курортах туристических услуг и соответствию отелей заявленному уровню „звездности“», — отметили в пресс-службе.

По прогнозам туроператоров, запросы россиян на летний отдых в стране станут разнообразнее и не ограничатся Сочи и Крымом. Многие путешественники могут выбрать для отдыха Калининград, Дагестан, Карелию или даже более «загадочные» варианты: Сахалин, Камчатку, Югру и Хакасию. Эксперты также спрогнозировали рост цен на отдых в Абхазии и нехватку мест в отелях страны.

Норвегия планирует в мае рассматривать заявки россиян на туры, Франция и Италия уже открылись для путешественников из России. Однако поездки в Европу для россиян сейчас рискованны: прямое авиасообщение между странами остановлено, требования для получения виз ужесточились, кроме того, в Европе к россиянам негативное отношение в связи с событиями на Украине.