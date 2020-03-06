Ростуризм: туроператорам стоит заменить путешествия на Хокайдо

«Обращаем внимание туроператоров и турагентов на необходимость в обязательном порядке информировать туристов, планирующих поездки на Хоккайдо, о возможном риске заражения и предлагать более благополучные в эпидемиологическом отношении страны», — уточнили в Ростуризме.

Специалисты агентства посоветовали отказаться от посещения данного острова «в силу нарастающего распространения новой коронавирусной инфекции в японской префектуре Хоккайдо и сохраняющейся там чрезвычайной ситуации, объявленной местными властями».

Ранее Сахалин попросил правительство России законодательно ограничить контакты с Хоккайдо из-за эпидемии коронавируса. Сейчас в японской префектуре заразилось уже 66 человек.