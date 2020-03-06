06 марта 2020, 10:05
Ростуризм: туроператорам стоит заменить путешествия на Хокайдо
Федеральное агентство по туризму призвало туристических агентов и операторов менять поездки на японский остров Хоккайдо. Путешественникам решили предлагать более безопасные страны. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Обращаем внимание туроператоров и турагентов на необходимость в обязательном порядке информировать туристов, планирующих поездки на Хоккайдо, о возможном риске заражения и предлагать более благополучные в эпидемиологическом отношении страны», — уточнили в Ростуризме.
Специалисты агентства посоветовали отказаться от посещения данного острова «в силу нарастающего распространения новой коронавирусной инфекции в японской префектуре Хоккайдо и сохраняющейся там чрезвычайной ситуации, объявленной местными властями».
Ранее Сахалин попросил правительство России законодательно ограничить контакты с Хоккайдо из-за эпидемии коронавируса. Сейчас в японской префектуре заразилось уже 66 человек.