Глава Ростуризма Догузова сообщила о планах запустить зимний этап туристического кешбэка

Ростуризм в этом году планирует запустить зимний этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств. Кешбэк можно будет получить в период с 15 января по конец апреля. Такое заявление сделала глава ведомства Зарина Догузова.

«Мы рассчитываем запустить окно продаж на зимний сезон 2022 года в этом году, но он будет распространяться на период после 15 января», — сказала она в кулуарах ВЭФ. Ее процитировало РИА «Новости».

Догузова добавила, что в 2022 году программа туристического кешбэка будет действовать только в низкий сезон. Новогодние праздники и лето в программу включать не будут.

«Ориентировочно, с 15 января по конец апреля. И с 1 октября по середину декабря. Это примерные окна поездок», — сообщила глава Ростуризма.

Ранее ведомство окно продаж туристического кешбэка на две недели, до середины сентября. Программа действует на туры, которые забронированы на период с 1 октября по 24 декабря.