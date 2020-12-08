Ростуризм: Россия должна развивать гастрономический туризм

По ее словам, российская кухня достаточно разнообразна, поэтому вполне может поконкурировать в сфере гастрономического туризма. Кроме того, развитие в этой сфере положительно отразится на занятости и экономике России.

«Гастрономический туризм вносит огромный вклад в занятость, способствует развитию агро- и сельского хозяйства, рыбной промышленности», — рассказала Чухнова.

Она уточнила, что сейчас гастрономический туризм часто включен в программу туров в различных регионах. Например, в Мурманской области путешественников угощают блюдами из трески, рыбниками с палтусом, ухой «без рыбы» и хлебом с ягелем. А визитная карточка Удмуртии — это пироги перепечи и табани с зыретом.

«Что касается гастрономического туризма, то мы совместно с нашим проектом „Гастрономическая карта России“ продвигаем возможности регионов-участников, рассказываем о кухнях наших народов по всей стране», — уточнила Чухнова.