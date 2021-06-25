Ростуризм рекомендовал страховаться от коронавируса при полете в другие страны

Ростуризм советует в обязательном порядке страховаться от коронавируса при выезде за рубеж. В экстренном случае лечение в иностранной клинике может обойтись дороже, чем сама поездка.

«Без страховки есть большой риск остаться без медицинской помощи, либо ее стоимость будет значительно выше самого путешествия. Поэтому, как и в прошлом году, мы призываем наших граждан обязательно приобретать медицинскую страховку», — заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Она отметила, что ведомство регулярно напоминает, что туроператоры обязаны проинформировать россиян о возможностях страхования и рисках, которые берет на себя турист, отказываясь от страховки.

После объявления о возобновлении авиасообщения с Турцией россияне в короткий срок раскупили дешевые туры. Ради них многие сдали билеты на курорты Черноморского побережья России.

Ранее стало известно что курорты Краснодарского края закроют для не привитых от коронавируса туристов. С 1 июля заехать в отель или санаторий можно будет только с отрицательным ПЦР-тестом, а с 1 августа — сертификатом о вакцинации.