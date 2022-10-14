Ростуризм разъяснил, почему оформление карты TROY в Турции пока недоступно россиянам | 360°

Путешествия 14 октября 2022, 10:06 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Ростуризм разъяснил, почему оформление карты TROY в Турции пока недоступно россиянам Глава Ростуризма Догузова: россияне пока не смогут оформить карту TROY в Турции

Читать 360tv в

Российским туристам пока недоступно оформление карты Troy в Турции. Об этом заявила глава Ростуризм Зарина Догузова в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что возможные пути решения вопросов с безналичной оплатой сейчас прорабатываются. По словам Догузовой, платежная система Troy рассматривается в качестве альтернативного способа оплаты покупок россиянами в Турции.

Реклама

«Оформить карту Troy на сегодня наши туристы пока не могут. Такая возможность предусмотрена только для иностранцев, длительно проживающих в Турции», — написала глава Ростуризма.

Реклама

Она посоветовала российским туристам временно использовать наличные, обменяв рубли на турецкие лиры.

Ранее русские туристы пожаловались на «наценку за национальность» в Узбекистане. Россиян заселяют в отели страны за двойную сумму. В некоторых заведениях даже появилось два прайса: «гражданам Узбекистана» и «россиянам», причем сотрудники врут, что вышел соответствующий приказ.

0 0 0 0 0 0