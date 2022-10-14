Ростуризм разъяснил, почему оформление карты TROY в Турции пока недоступно россиянам | 360°

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Ростуризм разъяснил, почему оформление карты TROY в Турции пока недоступно россиянам

Глава Ростуризма Догузова: россияне пока не смогут оформить карту TROY в Турции

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Российским туристам пока недоступно оформление карты Troy в Турции. Об этом заявила глава Ростуризм Зарина Догузова в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что возможные пути решения вопросов с безналичной оплатой сейчас прорабатываются. По словам Догузовой, платежная система Troy рассматривается в качестве альтернативного способа оплаты покупок россиянами в Турции.

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«Оформить карту Troy на сегодня наши туристы пока не могут. Такая возможность предусмотрена только для иностранцев, длительно проживающих в Турции», — написала глава Ростуризма.

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Она посоветовала российским туристам временно использовать наличные, обменяв рубли на турецкие лиры.

Ранее русские туристы пожаловались на «наценку за национальность» в Узбекистане. Россиян заселяют в отели страны за двойную сумму. В некоторых заведениях даже появилось два прайса: «гражданам Узбекистана» и «россиянам», причем сотрудники врут, что вышел соответствующий приказ.

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