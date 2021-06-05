Ростуризм рассказал о прививочных турах для иностранцев

Ростуризм обсуждает с туроператорами организацию прививочных туров для иностранцев, желающих получить вакцину от коронавируса. Об этом «Интерфаксу» заявила глава ведомства Зарина Догузова.

«Это те иностранные граждане, которые будут прилетать сюда специально для того, чтобы вакцинироваться», — отметила она, отвечая на вопрос, будет ли вакцинный туризм доступен всем иностранцам или только работающим в стране.

В поручении президента, подчеркнула Догузова, речь шла именно о туристах. И ведомство готово проработать вариант, при котором прививки будут доступны «в первую очередь для прилетающих».

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил журналистам, что глава государства говорил об иностранных рабочих.

«Это те, которые работают в стране, это было четко обозначено», — сказал руководитель Минздрава.

4 июня президент России Владимир Путин поручил правительству до конца месяца проработать условия для платной вакцинации иностранцев. По его словам, иностранные бизнесмены «специально посещают Россию, чтобы сделать прививку от коронавируса».

Также президент указал на необходимость «отработать вопросы вакцинации людей, которые приезжают в Россию в рамках трудовой миграции».