Ростуризм рассказал, когда возобновят продажу туров с кешбэком

В России до осени 2022 года могут возобновить продажи туров с кешбэком. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. При этом она отметила, что окно продаж по кешбэку точно будет на осенне-зимние поездки.

«У нас точно будет окно продаж по кешбэку на осенне-зимние поездки, и мы как раз подумаем, может быть, его запустить чуть раньше», — заявила Догузова в эфире телеканала НТВ.

Она отметила, что в этом вопросе ориентироваться будут по ситуации.

Очередной этап продаж туров с кешбэком завершился досрочно, в ночь на 1 марта. Это связано с исчерпанием выделенных на программу средств. За время акции россияне приобрели путевок с кешбэком на 12 миллиардов рублей. С этих средств им вернулось более 2,5 миллиарда рублей, отметили в Ростуризме. По словам Догузовой, программой воспользовались почти 700 тысяч человек.

В рамках этого этапа, который стартовал 18 января, россияне могут путешествовать до 30 апреля. Отправиться в речной круиз можно до 1 июня.

Программа туров с кешбэком действует в России с 2020 года. Россиянам на счет возвращается 20% стоимости тура при условии оплаты поездки картой «Мир». Еще одно условие программы заключается в том, что кешбэк не может превышать 20 тысяч рублей.