Ростуризм раскрыл схему работы туристического кешбэка в 2022 году

Программа кешбэка на туры по России с 2022 года будет действовать только в низкий туристический сезон, когда спрос на путешествия падает. Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Она пояснила, что свою антикризисную меру туристический кешбэк выполнил. Со следующего года программа начнет работать так, как должна, привлекая путешественников к покупке тура в условиях низкого спроса.

«Это работа исключительно в низкий сезон, в высокий сезон кешбэк нецелесообразен и не нужен», — отметила Догузова.

Она отметила, что на следующий год общая сумма, выделенная на программу, составит пять миллионов рублей. Этого достаточно, чтобы стимулировать россиян к покупке туров в период зимы, в начале весны и поздней осенью.

Первые продажи туров с кешбэком на низкий зимний сезон начнутся в ноябре-декабре. Путевку можно приобрести на путешествие на даты после 15 января. Догузова отметила, что это предварительные данные.

Параметры программы останутся прежними. При оплате тура по России и проживания в отелях, ставших партнерами программы, картой «Мир» можно вернуть до 20% от потраченных средств.

С начала 2021 года в рамках программы путешественники приобрели туры по всей стране на общую сумму 34 миллиарда рублей, из которых кешбэком вернулось 6,7 миллиарда рублей.