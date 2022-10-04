Ростуризм проработает вопрос отсрочки от мобилизации для работников сферы | 360°

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Ростуризм проработает вопрос отсрочки от мобилизации для работников сферы

Ростуризм изучает вопрос отсрочки от мобилизации для работников сферы

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Ростуризм прорабатывает вопрос отсрочки от мобилизации для критически важных для бесперебойной работы отрасли специалистов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.

«Речь о бронировании критически важных для бесперебойной работы отрасли специалистов — генеральные менеджеры, главные инженеры и ряд других специальностей», — рассказали представители Ростуризма.

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В ведомстве отметили, что туризм является одной из стратегических отраслей российской экономики, которая обеспечивает миллионы рабочих мест. Услугами предприятий отрасли ежегодно пользуются около 60 миллионов человек. В нынешних непростых условиях Ростуризм будет добиваться устойчивой работы отрасли.

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Ранее Российский союз туриндустрии (РСТ) обратился к главе ведомства Зарине Догузовой с предложениями по отсрочке от частичной мобилизации и бронированию отдельных категорий работников, а также специальностей в туриндустрии. Ее реакция пока неизвестна.

Туризм

Частичная мобилизация в РФ

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