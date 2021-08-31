Ростуризм продлил программу туристического кешбэка на 2 недели

Срок продажи путевок в рамках программы туристического кешбэка продлили еще на две недели. Туры можно приобрести до середины сентября, сообщил Ростуризм.

Продажи путевок должны были завершиться 31 августа. Но их решили продлить, так как еще осталось 400 миллионов рублей из выделенных правительством 6,7 миллиарда рублей.

«Мы решили направить эти средства на то, чтобы дополнительно простимулировать продажи в низкий сезон. При этом у туристов появилось еще две недели, чтобы спланировать путешествие на осень», — заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Она добавила, что продление продаж особенно актуально для тех, кто боится заранее бронировать путевки. При этом осенний отдых имеет ряд преимуществ, включая более свободные отели и более доступную инфраструктуру.

По данным ведомства, новые сроки реализации программы позволят отдохнуть еще порядка 100 тысячам туристов. Отрасль сможет дополнительно заработать более двух миллиардов рублей.

Всего по программе туристического кешбэка уже продали туров на 32,4 миллиарда рублей. Россияне смогли вернуть около 6,15 миллиарда рублей.