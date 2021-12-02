Ростуризм предрек сокращение потока инотуристов на 90%

Количество иностранных туристов, посетивших Россию, может уменьшиться по итогам подсчетов на 90% по сравнению со значениями, которые были отмечены до начала пандемии коронавируса. Таким предположением поделилась управляющая Ростуризмом Зарина Догузова, ее слова передал ТАСС.

«Падение в этом году въездного туризма, по предварительным данным, составит 90% по сравнению с 2019 годом», — сказала она, напомнив, что до эпидемии туристы тратили в России приблизительно 11,5 миллиарда долларов.

Основную причину такого сильного сокращения потока желающих посетить Россию Догузова увидела в том, что ни одно въездное направление не открылось полноценно.

Догузова объяснила, что скорость восстановления объемов туристических поездок зависит от многих факторов, в том числе от взаимного принятия сертификатов о вакцинации, и выступила за то, чтобы электронная въездная виза заработала в 2022 году.

Также руководитель Ростуризма выразила надежду на то, что новый штамм «омикрон» несильно повлияет на туристические потоки и эпидемическую ситуацию в мире в целом.