Ростуризм предложил выплачивать гражданам компенсацию после отдыха в РФ

Уточняется, что правительство может выделить 15 миллиардов рублей, которые направят на поддержку туристов, путешествующих по России. Инициатива принадлежит Ростуризму. По словам сотрудников агентства, ее реализация необходима, чтобы стимулировать россиян изучать родную страну.

Так, для получения компенсации за путевку, необходимо будет потратить на туристическую услугу 25 тысяч рублей, пять из которых потом вернут. Важно учитывать ряд условий, в числе которых бронирование на срок не менее пяти ночей.

Желающим получить выплаты необходимо заранее завести карту «Мир». Именно на нее будут перечисляться средства. Максимальная сумма, которую можно вернуть составляет 15 тысяч рублей.