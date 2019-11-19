Ростуризм посоветовал закрыть продажу путевок в Сирию и Ирак

По информации портала «Ридус», россиянам посоветовали воздержаться от поездок в обе страны. Туристам, находящимся в Ираке и Сирии, агентство порекомендовало получать помощь консульства и быть крайне осторожными. По мнению Ростуризма, нельзя посещать криминогенные районы и места, в которых проводятся массовые акции.

«В сложившихся обстоятельствах российские туристы имеют безусловное право требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или изменения его условий в связи с существенным изменением обстоятельств», — заявило агентство.