Ростуризм посоветовал несколько направлений для непляжного отдыха в России

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова посоветовала россиянам рассмотреть непляжные направления для отпуска в России. Сюда входит активный отдых, оздоровление, круизы и многое другое. О том, куда лучшего всего отправится на отдых, рассказал сайт «Аргументы и факты».

По словам Догузовой, красивейшие пейзажи и возможности для активного отдыха туристы смогут найти в Башкирии, Челябинской области, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Осетии, Чечне и Дагестане.

Если рассматривать северные регионы, то это, прежде всего, Карелия и Мурманская область. А дальше идет Алтай, уникальный Байкал и, безусловно, Дальний Восток — Камчатка и остров Сахалин. На последний можно улететь совсем недорого.

В России отличным форматом непляжного отдыха являются круизы. Здесь есть сотни самых разных маршрутов по рекам и по Черноморскому побережью. Настоящая классика — круиз по Волге, крупнейшей в Европе речной магистрали. Бонусом является то, что сесть на такой круиз можно из разных городов России: Ярославля, Нижнего Новгорода, Казани, Самары, Саратова, Волгограда, Астрахани.

Не менее интересы круизы между двумя столицами, Москвой и Санкт-Петербургом. Из Петербурга можно поехать дальше — на Валаам и Кижи, а также на Соловецкий архипелаг.

Кроме того, в стране появился уникальный вид круизов — железнодорожные. Новинкой сезона стал туристический поезд «Кавказская жемчужина». Всего за одну неделю можно побывать на термальных источниках в Кисловодске, погулять у моря в Новороссийске, увидеть древнюю цитадель в Дербенте или Сулакский каньон в Дагестане, мечети Чечни. Завершается такое путешествие посещением Мамаева кургана в Волгограде и прогулкой по Волге.

Провести свой отпуск можно интересно и в крупных городах. Например, прогулки по Калининграду можно сочетать с маршрутами по Куршской косе, отдыхом на пляжах с белоснежным песком, а также бальнеологией. Либо же можно отправиться в Самару, а после посетить Жигулевские горы, которые называют «Волжской Швейцарией».