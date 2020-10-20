Ростуризм подсчитал потери туристической отрасли из-за пандемии

В 2020 году туристический сектор России уже лишился около 600 миллиардов рублей. Потери отрасль несет из-за пандемии COVID-19: она не позволила иностранным туристам приехать в страну.

Глава Ростуризма Зарина Догузова уточнила в беседе с сайтом РБК, что в прошлом году экспорт туристических услуг составил 10,9 миллиарда долларов.

«Международные туристические потоки восстанавливаются очень медленно. <…> У нас сейчас прогноз, что 600 миллиардов рублей составят потери по въездным потокам», — сказала она.

Окончательно подсчитать потери из-за пандемии коронавируса, которые понес российский туризм, можно будет только к концу 2020 года. В конечном итоге общий объем убытков будет зависеть от того, как быстро откроют границы.

В Ростуризме подчеркнули, что обычно годовой оборот отрасли равняется порядка 3,7 триллиона рублей.

Авиасообщение с Турцией и Великобританией Россия уже возобновила. Российские самолеты снова летают в Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ и на Мальдивы. Рейсы выполняются между Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Южной Кореей, Сербией и Кубой. С 1 ноября запланировано возобновление перелетов в Японию.