Ростуризм поддержит путешествия по стране на каршеринговых машинах

Соглашение о сотрудничестве подписали Федеральное агентство по туризму и каршеринг YouDrive. Соглашение предусматривает популяризацию путешествий на автомобилях по России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В конце прошлого года сервис проката автомобилей позволил клиентам использовать транспорт для поездок на расстояние в две тысячи километров от границ города, где машину взяли напрокат.

Пока такая услуга доступна в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В рамках сотрудничества Ростуризм и сервис по прокату машин разработают специальные туристические маршруты, по которым можно отправиться на арендованном автомобиле.

Глава Ростуризма Зарина Догузова отметила, что каршеринг уже сейчас пользуется популярностью у туристов, которые приезжают в крупные российские города.

«С нашей точки зрения, каршеринг может стать популярным транспортом для сити-брейков (короткие туры выходного дня — прим. ред.) по России и сделает путешествия по стране еще более доступными и приятными», — заявила она.

Развитие автотуризма и популяризация сити-брейков — это приоритетные задачи Ростуризма. Сейчас ведомство ведет переговоры с представителями автопрома о создании совместных туристических проектов.