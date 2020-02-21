21 февраля 2020, 14:38
Ростуризм перечислил регионы, подходящие для экстремального туризма
RT выяснил в Ростуризме, какие регионы России наиболее подходят любителям экстремального туризма.
Оказалось, что для экстремального туризма больше всего подходит Камчатка, где круглый год доступен серфинг. Кроме того, там можно заниматься сноубордом и лыжным спортом.
Крымский полуостров также подойдет для экстремального спорта. Там есть места, где можно спускаться по горным рекам, прыгать с веревкой с высоких объектов и ходить по натянутой стропе.
Другие регионы, на которые также стоит обратить внимание экстремалам, это Ямал, Хакасия и Алтай.