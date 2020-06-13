Ростуризм оценил ситуацию с заграничными поездками для жителей страны

Ростуризм постоянно держит связь с зарубежными коллегами. «По состоянию на сейчас готовности принимать российских туристов пока нет», — сказала Догузова.

Если не называть конкретные даты, российские туристы смогут полететь за границу приблизительно с середины июля или августа.

Ранее в Ростуризме выразили надежду, что регионы РФ в течение недели начнут снимать ограничительные меры, препятствующие отдыху россиян. Курортный сезон в России планируют начать с 1 июля. С этого дня россияне смогут путешествовать по стране и посещать места отдыха. В 2020 году соотечественники рассматривают три направления: Краснодарский край и Крым, Подмосковье и заграница.

Чартеры между Россией и Турцией могут запустить с 1 августа.