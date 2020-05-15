Ростуризм оценил потери отрасли и попросил поддержки у регионов

Ростуризм направил главам регионов письма с просьбой выделить дополнительное финансирование на туристическую отрасль и предоставить ей льготы. Главы нескольких регионов уже получили письма.

В обращении сказано, что падение оборота в этой сфере достигло 95–100%, сообщила газета «Известия». Объем недополученных доходов с начала 2020 года, включая внутренний и въездной поток путешественников, превысил 1,5 триллиона рублей.

«Мы считаем, что развитие внутреннего туризма после снятия ограничений может дать экономикам регионов мощнейший импульс для восстановления», — рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова. По ее словам, это поможет перезапустить культуру, развлекательный сектор, рестораны, торговлю.

Представители регионов рассказали изданию, что в большинстве своем намерены восстанавливать туристическую сферу. Расходы на нее не сократил ни один из этих субъектов. Туристический сезон в 2020 году, по мнению экспертов, начнется не раньше конца июня и пройдет с большими ограничениями.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что российские курорты смогут принять первых туристов после ослабления ограничений из-за коронавируса уже этим летом. Основным условием для этого он назвал снижение числа выявленных случаев COVID-19.