Ростуризм отказался от идеи создать в России аналог Booking.com

В России действует около 90 онлайн-сервисов бронирования отелей и краткосрочной аренды квартир, поэтому необходимости в государственном аналоге Booking.com нет. Ростуризм не поддержал идею его создания, сообщили «Известия».

Ростуризм, Минцифры РФ и другие заинтересованные органы власти, а также эксперты и представители бизнеса по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко обсуждали запуск нового сервиса с марта и пришли к выводу, что в нем нет необходимости.

«Мы считаем, что роль государства в этом сегменте — не конкурировать, не подменять собой бизнес, а создавать условия для развития подобных сервисов в стране», — объяснили в Ростуризме.

До марта 2022 года на Booking.com приходилось порядка 70% всех запросов российских туристов по поиску сервисов для бронирования отелей, еще около 10% — на Airbnb, который предлагал краткосрочную аренду квартир. После их ухода с российского рынка туристы переключились на местные сервисы.

Например, в июне 2021 года доля сервиса «Островок» среди запросов туристов составляла 6%, спустя год — 34%. Совокупная доля других крупных платформ, таких как «Яндекс.Путешествия», «Туту.ру», «Квартирка», «Суточно» и других, в общей сложности увеличилась с 10% до 39%. Всего в России работает около 90 онлайн-сервисов бронирования отелей и квартир.