Ростуризм определил, какими должны быть национальные туристические маршруты

Национальные туристические маршруты в России должны соответствовать нескольким требованиям, в том числе быть уникальными, узнаваемыми и значимыми. Критерии для них определили в Ростуризме.

Разработанный Федеральным агентством по туризму документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Уникальность маршрута в Ростуризме обозначили наличием в его пунктах товаров с защищенным географическим указанием или наименованием места происхождения, а также продукции народных художественных промыслов.

Представленность направления в российской и зарубежной прессе станет отражением его узнаваемости, как и представленность маршрута на ярмарках, выставках и форумах.

В агентстве уточнили, что в его состав должен входить хотя бы один объект, который обладает культурной, исторической и общественной ценностью, являющимся культурным наследием или расположенный на особо охраняемой природной территории. Среди вариантов указано и наличие связанного с местом традиционного бытования народных художественных промыслов объекта.

Национальный туристский маршрут, считают в Ростуризме, должен быть комплексным и узнаваемым, а также способствовать росту внутреннего и въездного туризма не менее чем на 20% по сравнению с предшествующим годом.

Отмечена и его значимость с социально-экономической и культурно-познавательной точек зрения, внесение вклада в формирование имиджа РФ как направления для туризма мирового уровня.

В качестве национальных туристические маршруты определят по итогам оценки документов и выездов. Займется этим экспертный совет. После создания в него войдут представители Ростуризма, власти разных уровней, представители профессиональных и общественных объединений.