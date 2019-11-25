Ростуризм назвал самые популярные среди россиян туры на Новый год

Курорты Краснодарского края стали самым популярным внутренним направлением среди россиян в период новогодних праздников. Выбор тех, кто хочет встретить Новый год за границей, пал на Таиланд, ОАЭ и Турцию.

О предпочтениях жителей России газете «Известия» рассказали в Общественном совете при Ростуризме. Данные привели и ведущие сервисы по бронированию.

Чтобы уехать путешествовать по стране на пять дней в период Нового года, придется заплатить около 18-25 тысяч рублей. Если говорить о заграничных путевках, в том числе в Турцию, то здесь цены начинаются от 35 тысяч.

Эксперты обращают внимание, что в среднем новогодний отдых стал дороже. Его стоимость выросла на 3,5%. Авиабилеты тоже поднялись в цене — как на российские, так и на зарубежные направления. За них нужно будет заплатить на 3% и 1% больше соответственно.

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Курорты Краснодарского края — Красная Поляна и Сочи, — как уверяют большинство туроператоров, лидируют среди внутренних направлений для отдыха в Новый год. Популярны поездки в Крым и Кавминводы.

Таиланд, ОАЭ и Куба вошли в топ-10 наиболее востребованных зарубежных направлений. Наряду с ними туристы выбирают Доминиканскую Республику, Вьетнам и Турцию. В топ-10 также вошли Шри-Ланка, Гоа (Индия), Индонезия и Малайзия.

Европейские государства в список популярных направлений включать не стали. Туры по этим направлениям подорожали: в новогодний период такая поездка обойдется в 80-90 тысяч рублей на человека.