Ростуризм насчитал менее 10 тысяч туристов из РФ в Турции и Танзании

В Турции и Танзании сейчас остаются менее 10 тысяч организованных туристов из России. Об этом сообщили на сайте Ростуризма.

Все российские туристы вернутся из Турции и Танзании на родину до 30 апреля. Глава Ростуризма Зарина Догузова отметила, что сложностей с возвращением туристов нет.

Большинство самостоятельных туристов также вернутся в Россию до майских праздников.

«Что касается самостоятельных туристов, которые находились в Турции, Танзании, а также в третьих странах, куда вылетали через Стамбул, то на текущий момент более 28 тысяч уже вернулись в Россию на вывозных рейсах», — сообщила глава ведомства.

Все российские авиакомпании в пятницу на заседании в Росавиации подтвердили графики вывозных рейсов.

По оценке Ассоциации туроператоров России (АТОР), в Турции остается около 50 тысяч российских туристов, еще около шести тысяч — в Танзании. Глава АТОР Майя Ломидзе накануне сообщила ИА НСН, что всех россиян вывезут из Турции и Танзании до 1 мая.

В Кремле ранее подтвердили достигнутые между Россией и Египтом договоренности о полном возобновлении авиасообщения между странами. В оперштабе по борьбе с ковидом в пятницу сообщили, что решение о количестве рейсов на египетские курорты объявят в мае, написала «Газета.ru».