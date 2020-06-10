Ростуризм надеется, что регионы снимут ограничения для туристов на неделе

В Ростуризме выразили надежду, что регионы России в течение недели начнут снимать ограничительные меры, которые препятствуют отдыху россиян.

«Сегодня я с десятком губернаторов поговорила. Все эти ограничения, связанные с карантином, приезд, за которым следует отправка в обсерваторы и так далее, буквально как ветром сдувает. Они потихонечку уже снимаются», — рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова в эфире радиостанции «Авторадио». По ее предположениям, в течение недели «все лишние и ненужные ограничения», из-за которых отдых становится невозможным, будут сниматься внутри регионов.

Курортный сезон в России планируют открыть с 1 июля. С этого дня россияне смогут спокойно путешествовать по стране и посещать места отдыха. Единственное условие: соблюдение мер безопасности и предосторожности. Глава Ростуризма тогда уже отмечала, что июнь уйдет на мягкий старт и подготовку к началу полноценного курортного сезона.