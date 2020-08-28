28 августа 2020, 23:06
Ростуризм допустил повторения распродажи туров с кешбэком в 2020 году
Ростуризм допустил повторения продаж туров по России за которые можно вернуть часть средств. Программу могут запустить снова уже в этом году.
Об этом сообщила пресс-служба федерального агенства, пишет РИА «Новости».
«Мы благодарны бизнесу за поддержку программы и обратную связь. Программа работает и уже показала свою эффективность в части симулирования спроса на низкий сезон. Мы не исключаем повторения программы в этом году», — говорится в заявлении.
Акция по продаже туров с кешбэком стартовала в ночь на 21 августа. Она закончится в полночь 28 августа. Вернуть за путешествие по России можно от пяти до 15 тысяч рублей. В первые часы россияне купили туры на 150 миллионов рублей. Некоторые туристы, воспользовавшиеся акцией, уже получили выплаты на карту.