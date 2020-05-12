Ростуризм анонсировал запуск новых внутренних направлений

Кроме традиционных курортов Крыма, Кавказа и Краснодарского края, которые остаются самыми популярными направлениями, российским туристам предлагают отправиться в круиз по Волге, в Алтайский край, а также изучить красоты северных регионов: Карелии, Коми и Мурманской области. Еще одним новым направлением для пакетных туров стала Хакасия.

«При самостоятельном планировании поездки в Хакасию выйдет дорогой пакет. Это связано с тем, что направление не раскручено. Вместе с туроператорами мы формируем маршруты и предложения, чтобы оптимизировать, сделать продукт качественным и доступным для граждан нашей страны», — рассказала глава Ростуризма.

Она пояснила, что новые предложения позволят сэкономить и путешественникам, которые сами планируют свой отдых. Операторы сейчас ведут переговоры с перевозчиками, отелями и музеями о скидках для туристов.

При этом Зарина Догузова подчеркнула, что сроки и условия запуска новых туристических маршрутов полностью зависит от эпидемиологической ситуации.

Ростуризм совместно с министерством экономического развития, Роспотребнадзором и губернаторами разрабатывает планы по выходу регионов из карантинных мер, чтобы туристы могли приехать уже этим летом.

Между тем губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что регион с 1 июня готов снова принимать туристов. Правда пока для них откроют только санатории с медицинской лицензией. Поехать туда можно только по путевке. Тех, кто предпочитает ездить самостоятельно в регион пока не пустят.