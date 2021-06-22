Росту цен на туры в Турцию нашли простое объяснение

В России резко возрос спрос на дешевые путевки в Турцию на ближайшие даты. Туры начали активно скупать, а цены на путешествия стали стремительно увеличиваться.

Представители туристической отрасли отметили, что за последние выходные стоимость путевок не менялась. Клиентов привлекают прежде всего недорогие объекты размещения, сообщил «Интерфакс».

«Когда эти туры исчезают из продажи, то остаются более дорогие варианты. Соответственно, минимальная цена на отдых в Турции подросла», — пояснили туроператоры.

Отдохнуть в отелях разного ценового диапазона можно, если не торопиться с вылетом. На последующие даты туры еще есть. По мере увеличения заявок на путешествия их стоимость все же вырастет. Сейчас за поездку в трехзвездочный отель на двоих на семь дней придется заплатить 37 тысяч рублей. Четыре звезды будут стоить порядка 43 тысяч, пять — 55 тысяч рублей.

В АТОР подсчитали, что с 22 июня до конца сентября в Турции успеют отдохнуть около трех миллионов российских туристов. Среди них будут и те, кто не смог улететь в страну во второй половине апреля — июне.