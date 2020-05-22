22 мая 2020, 10:11
Ростовская область откроет туристический сезон этим летом
Екатерина Стенякина, председатель комитета ЗакСа Ростовской области по взаимодействию с общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму, рассказала, что регион намерен открыть туристический сезон в июне при оптимальном прогнозе. Об этом сообщило РИА ФАН.
Она заявила, что гостинцы и рестораны Ростовской области готовятся к открытию, несмотря на растущие темпы заболеваемости COVID-19. Жители региона надеются, что масочный режим и самоизоляция дадут свои плоды, и пандемия коронавируса скоро закончится.
«Донские пляжи вас очень ждут, у нас не только Азовское море, у нас уникальные пляжи на реке Дон, прекрасные базы отдыха. В Ростове вкусно кормят, прекрасная кухня. Ростов славится ресторанным туризмом и эногастрономическим туризмом», — поделилась Стенякина.