Ростовская область откроет туристический сезон этим летом

Она заявила, что гостинцы и рестораны Ростовской области готовятся к открытию, несмотря на растущие темпы заболеваемости COVID-19. Жители региона надеются, что масочный режим и самоизоляция дадут свои плоды, и пандемия коронавируса скоро закончится.

«Донские пляжи вас очень ждут, у нас не только Азовское море, у нас уникальные пляжи на реке Дон, прекрасные базы отдыха. В Ростове вкусно кормят, прекрасная кухня. Ростов славится ресторанным туризмом и эногастрономическим туризмом», — поделилась Стенякина.