Начало туристического сезона, а также закрытие авиасообщения с Турцией может привлечь россиян в Крым. Это, как считает вирусолог, спровоцирует усиление в России пандемии коронавируса.

«Не надо к гадалке ходить. Это не первая и не третья волна коронавируса, а продолжение одной и той же пандемии. Чем больше разъездов и активности, тем больше будет повышаться число больных», — рассказал вирусолог в беседе с Ura.ru. по его словам, увеличение контактов ведет к росту заболеваемости.

С этим мнением согласился директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

«Нет никаких волн, есть волнообразное течение. Пандемия-то не останавливалась. Поэтому, да, это может спровоцировать усиление заболеваемости на курортах России», — считает он.

Однако, как отметил специалист, из-за роста турпотока в аэропортах, скорее всего, усилят санитарный контроль и социальный мониторинг. Лучшим средством снижения распространения инфекции в стране, как подчеркнул Викулов, является четкое соблюдение россиянами установленных карантинных мероприятий.

Накануне глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк заявил, что Крым готов заменить россиянам Турцию. По его словам, на полуострове запустят программы отдыха на майские праздники.