Рост спроса на туры по стране спрогнозировали в России

Российские туроператоры спрогнозировали повышение спроса на туры по стране. Продажи должны увеличиться на 30-40% после продления программы туристического кешбэка.

«После старта акции с кешбэком, однозначно, ожидаем прирост продаж на уровне 30-40% к нынешним объемам бронирований. Прогнозируем рост спроса на черноморское побережье Краснодарского края, в Калининградскую область, Санкт-Петербург и Казань», — привело РИА «Новости» слова пресс-службы «Интуриста».

Об увеличении спроса заявили также в Anex Tour и туроператоре «Дельфин». По словам гендиректора последней компании Сергея Ромашкина, продажи могут подскочить минимум на 20%. Повышение спроса он объяснил тем, что программа туристического кешбэка затронет май и июнь, то есть начало высокого сезона. При этом, по словам Ромашкина, из-за санкций туроператоры опасаются, что для перевозки россиян может не хватить самолетов. Пока компании ждут информацию от перевозчиков.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что в России возобновляется программа туристического кешбэка. Купить путевки с возможностью вернуть часть денег россияне могут с 15 марта. С 31 марта стартует программа детского кешбэка.