Рост количества круизов может положительно сказаться на экономике Петербурга

Выбор круизов в качестве варианта туристических поездок может подарить Санкт-Петербургу дополнительные рабочие места. По данным экспертов, пассажиры кораблей добавят в экономику города сумму равную стоимости самого круиза. Об этом сообщили ИА «Невские новости».

«Туристы, которые путешествуют на круизных лайнерах и предпочитают круизы, на самом деле платежеспособные и могут принести в экономику Петербурга примерно такую же сумму, какую они заплатили за сам круиз. Им просто нужно предложить, показать, на что они могут потратить эти деньги, которые будут работать в нашей экономике, обеспечивая нам рабочие места», — рассказал глава комитета по туризму Санкт-Петербурга.

Это произошло на конференции, где обсуждалось развитие данного направления в Северной столице. Мероприятие прошло 15 апреля.