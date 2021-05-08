Российским туристам упростят въезд в Абхазию

Из-за большого спроса на путешествия, пограничная служба Абхазии приняла решение упростить переход границы с РФ экскурсионным группам. Документы туристов буду проверять прямо в автобусах.

Об этом сообщил заместитель председателя Службы госбезопасности Абхазии, начальник погранотряда Рустам Латипов.

«Анализ складывающейся обстановки указывает на то, что курортный сезон 2021 года будет сопряжен с большим количеством туристов, планирующих как отдых в Абхазии, так и посещение с однодневным визитом», — передал ТАСС его слова.

Латипов также добавил, что уже налажен механизм взаимодействия с российскими пограничниками, что позволит оперативно реагировать на разные пограничные ситуации. Он отметил, что в последние годы КПП «Псоу» на российско-абхазской границе ежегодно пересекают до 10 миллионов человек и более двух миллионов автомобилей в оба направления. Обычно курортный сезон в Абхазии начинается в середине мая и заканчивается в конце октября.

Ранее в СМИ появилась информация, что Россия уже летом может возобновить авиасообщение с Турцией при условии нормализации эпидемической обстановки в стране.